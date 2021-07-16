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Erdoğan KKTC'de "yavru sarayın" temelini de atacak! İşte temel atma programı!

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Erdoğan KKTC'de "yavru sarayın" temelini de atacak! İşte temel atma programı!
Erdoğan KKTC'de "yavru sarayın" temelini de atacak! İşte temel atma programı!

Erdoğan KKTC'de "yeni sarayın" temelini de atacak! İşte temel atma programı!

Aralarında, yeni Saray’ın temel atma töreni ile Kapalı Maraş’a Vakıflar Camii ve Millet Bahçesi açılışlarının olacağı “toplu açılışlar listesi” şöyle:

  • Metehan’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi temel atma töreni
  • Kuzey Çevre Yolu açılışı
  • E - Devlet temel atma töreni
  • Alsancak’taki müze – gemi açılış töreni
  • Kapalı Maraş’taki Vakıflar Camii ile Millet Bahçesi açılış törenleri
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