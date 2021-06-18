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Erdoğan: KKTC’nin Cenevre'de sunduğu iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’nin Cenevre’de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisini desteklediklerini vurguladı.
Erdoğan: KKTC’nin Cenevre'de sunduğu iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Cenevre’de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisini desteklediklerini vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz konferansı önerisinin hala masada olduğunu ifade ederek, “Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine işbirliğine vesile olması bizlerin elindedir” dedi.

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