Erdoğan: KKTC’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan KKTC ile ilgili maddeleri açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde KKTC için birçok başlık beyannamede yer alıyor.

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki KKTC ile ilgili kısımlar şu şekilde:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve Türk kökenli ailelerimizi yalnız bırakmayacak, aile temelli sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeler ile de aile merkezli iş birliklerini hayata geçireceğiz. KKTC’de sosyal hizmetlerin geliştirilmesine destek olacak çalışmalar yürüteceğiz.

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtına katılıp şehit olan 498 kahramanımızın yakınları ile 37.069 gazimiz için KKTC tarafından hazırlanan ve 45 yıldır hasretle bekledikleri Millî Mücadele Madalyalarını tevcih ettik. Şu ana kadar 30.706 gazimiz madalyalarına kavuştu.

Liseden üniversiteye geçişte milli sporculara yüzde 100 burs verilmesine ilişkin uygulamamızı tüm Vakıf Üniversitelerini ve KKTC’yi kapsayacak şekilde genişleterek, 247 Milli sporcumuza yüzde 100 Eğitim bursu imkânı sağladık.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarını kararlı ve etkin şekilde savunduk. Deniz yetki alanlarının diyalog ve iş birliğiyle hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sınırlandırılması çalışmalarına hız verdik. KKTC ile “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması” imzaladık.

Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde KKTC’ye olan desteğimizi sürdürdük. Adadaki gerçekleri esas alan, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması; Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini savunduk.

2017’de Crans-Montana’da düzenlenen Kıbrıs Konferansının, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalması akabinde, federasyon çözüm modelinin bir kez daha müzakere edilmeyeceğini ifade ettik. KKTC’nin, meşru haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm” yaklaşımını etkin biçimde destekledik.

2022 Eylül ayında 77. BM Genel Kurulu’na hitabında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya çağırmasının ardından, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesini sağladık. Böylelikle KKTC, ilk kez anayasal adıyla bir uluslararası kuruluşa kabul edilmiş oldu. Nitekim, Ankara’da 15 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Türk Devletleri Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Tatar katıldı.

KKTC’nin 2002’de 11 olan Temsilcilik Ofisi sayısını, 2022 itibariyle 27’ye yükseldi. Kıbrıs Türklerinin AB, ABD ve dünyanın çeşitli ülkeleri nezdindeki görünürlüğünün arttırılmasını sağladık.

KKTC’nin 2002’de 11 olan Temsilcilik Ofisi sayısını, 2022 itibariyle 27’ye yükseldi. Kıbrıs Türklerinin AB, ABD ve dünyanın çeşitli ülkeleri nezdindeki görünürlüğünün arttırılmasını sağladık.

Çeşitli ülkeler ve uluslararası teşkilatların FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etmelerini sağladık. Bu çerçevede, 19 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları 43. Toplantısında FETÖ’nün terör örgütü olarak ilan edilmesi temin ettik. Benzer bir kararın 1 Aralık 2016 tarihinde Asya Parlamenterler Asamblesi tarafından alınmasını sağladık. 27 Ocak 2017 tarihinde ise İİT Parlamenterler Birliği’nin 12. Konferansında FETÖ’nün terör örgütü olarak teyit edilmesini sağladık. Ayrıca, KKTC’ye ilaveten, Pakistan Yüksek Mahkemesi de 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etti. Ekim 2021’de Togo, Burkina Faso ve Liberya Devlet Başkanlarıyla yaptığımız zirve sonrası yayınlanan dörtlü bildiride FETÖ’nün terör örgütü olarak yer almasını sağladık.

Mavi vatanımızın en temel sütunlarından Doğu Akdeniz ve Ege’de, ülkemizin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynağını alan meşru menfaatlerini bütün imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız.

Milli davamız Kıbrıs meselesinde KKTC’ye desteğimizi sürdürerek, Kıbrıs Türklerine yönelik her türlü haksızlığa son verilmesini sağlamak üzere bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz."