Erdoğan: KKTC'nin tanınması ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TDT olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız." dedi.

Erdoğan, "TDT olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde ifade etti.