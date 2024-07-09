  • BIST 10885.85
  • Altın 2486.7
  • Dolar 32.7641
  • Euro 35.511
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Erdoğan: KKTC’yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz

» »
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "KKTC bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesidir. Türk devletleri ile KKTC'yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz" dedi.
Erdoğan: KKTC’yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KKTC’nin Türkiye nezdinde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda olduğunun altını çizen Erdoğan, Türk devletleri ile KKTC'yi tam üyeliğe taşıma gayretinde olduklarını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları: 

“NATO zirvesi İttifakın 45. yıl dönümüne tekabül ediyor.

NATO zirvesinde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz.

NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi ve adil barışın sağlanması konusunda ilkeli tutumumuzu sürdürüyoruz.

Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız.

Gazze'de kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.

Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI 

Adil bir barısın kaybedenini olmayacağını defalarca ifade ettik. Kalıcı barış için elimizi taşın altına koyduk. NATO savaşın tarafı haline gelmeli ve adil barış sağlanmalı. 

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAM

Filistin halkına yapılan katliamları yüksek derecede gündeme getireceğiz.

KKTC'NİN TANINMASI

KKTC zaten Türk devletlerinin tam üyesi. Azerbaycan'ın da yaklaşımı bizimle aynı konumdadır. 

NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz.

"RUTTE'NİN GENEL SEKRETERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ VAR" 

Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum.

NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur.

Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis bugün olağanüstü toplanacak09 Temmuz 2024 Salı 09:50
  • Bir haftada 26 yangın ve 14 özel servis olayı gerçekleşti08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:18
  • Bir günde 6 kaza; 4 sürücü alkollü, 1 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu!08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:40
  • Yoğun bakımda... Balkondan düşerek yaralandı...08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:38
  • Askeri yasak bölgeyi ihlal eden Yunan uyruklu zanlı mahkemede...08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:36
  • Ersin Tatar: AB, Kıbrıs’ın Yunan adası olmasını istiyor, biz ayrı bir halkız!08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:47
  • Oğuz Köse’nin 40 asgari ücret cezayı 1’e düşürdüğü ve karşılığında indirimli ev aldığı iddia ediliyor!08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:45
  • Sahtekarlıkla para temin ettiler!08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:42
  • Evlerinde birçok gümrüksüz ürün bulundu!08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:41
  • Kaçaklar mahkemede... Biri 945, diğeri 817 gündür kaçaktı!08 Temmuz 2024 Pazartesi 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti