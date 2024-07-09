Erdoğan: KKTC’yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "KKTC bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesidir. Türk devletleri ile KKTC'yi tam üyeliğe taşıma gayretindeyiz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KKTC’nin Türkiye nezdinde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda olduğunun altını çizen Erdoğan, Türk devletleri ile KKTC'yi tam üyeliğe taşıma gayretinde olduklarını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

“NATO zirvesi İttifakın 45. yıl dönümüne tekabül ediyor.

NATO zirvesinde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz.

NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi ve adil barışın sağlanması konusunda ilkeli tutumumuzu sürdürüyoruz.

Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız.

Gazze'de kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.

Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Adil bir barısın kaybedenini olmayacağını defalarca ifade ettik. Kalıcı barış için elimizi taşın altına koyduk. NATO savaşın tarafı haline gelmeli ve adil barış sağlanmalı.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAM

Filistin halkına yapılan katliamları yüksek derecede gündeme getireceğiz.

KKTC'NİN TANINMASI

KKTC zaten Türk devletlerinin tam üyesi. Azerbaycan'ın da yaklaşımı bizimle aynı konumdadır.

NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz.

"RUTTE'NİN GENEL SEKRETERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ VAR"

Mali destek ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum.

NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz. NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur.

Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim”