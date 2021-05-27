  • BIST 1.425
  • Altın 514,705
  • Dolar 8,4277
  • Euro 10,2934
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Erdoğan konuştu din öğretmeni silahı eline aldı

»
Erdoğan'ın sözlerinin ardından Muğla Fethiye’de Din Kültürü öğretmeni olan Taşkıran, silahla fotoğrafını paylaştı ve "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı" dedi.
Erdoğan konuştu din öğretmeni silahı eline aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup Toplantısında özellikle İYİ Parti Lideri Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözlere tepkiler giderek büyürken, korkulan oldu. 

Erdoğan, Akşener’in Rize ziyaretinde esnaf ziyareti yaptığı sırada uğradığı provokasyon ile ilgili bugünkü grup toplantısında “Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...” sözlerinin ardından Muğla Fethiye’de Din Kültürü Öğretmeni olduğu öğrenilen Yunus Taşkıran sosyal medya hesabından eli silahlı resim paylaştı.

Taşkıran, paylaşımına “Bizde senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı, 800 Mette kola, bacağa. Yani 800 Metreden fazla yaklaşma” sözlerini paylaştı. 

Din Kültürü Öğretmeni Yunus Taşkıran’ın sosyal medya hesaplarında, sık sık Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Odatv'nin haberinin ardından, din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

yy-003.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu: Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular27 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
  • Kuru meyvenin yol haritası dijitalde çiziliyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:23
  • Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:23
  • Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:22
  • TİP Başkanı Erkan Baş: Süleyman Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:01
  • Sedat Peker: Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirmeye başladığını anlatmaya başlarım26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:56
  • Erdoğan'dan Soylu açıklaması: Yanındayız26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:07
  • Son dakika... Erdoğan: Kimin suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:27
  • Türkiye Bilim Kurulu Üyesi: ‘Aşının etkisi azalıyor, üçüncü doz yapılmalı’26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti