Erdoğan konuştu din öğretmeni silahı eline aldı

Erdoğan'ın sözlerinin ardından Muğla Fethiye’de Din Kültürü öğretmeni olan Taşkıran, silahla fotoğrafını paylaştı ve "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup Toplantısında özellikle İYİ Parti Lideri Meral Akşener hakkında sarf ettiği sözlere tepkiler giderek büyürken, korkulan oldu.

Erdoğan, Akşener’in Rize ziyaretinde esnaf ziyareti yaptığı sırada uğradığı provokasyon ile ilgili bugünkü grup toplantısında “Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...” sözlerinin ardından Muğla Fethiye’de Din Kültürü Öğretmeni olduğu öğrenilen Yunus Taşkıran sosyal medya hesabından eli silahlı resim paylaştı.

Taşkıran, paylaşımına “Bizde senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı, 800 Mette kola, bacağa. Yani 800 Metreden fazla yaklaşma” sözlerini paylaştı.

Din Kültürü Öğretmeni Yunus Taşkıran’ın sosyal medya hesaplarında, sık sık Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Odatv'nin haberinin ardından, din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.