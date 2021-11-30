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Erdoğan konuştu, dolar rekor kırdı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT'de yaptığı açıklamalar döviz kurunda yeni rekorlar getirdi.
Erdoğan konuştu, dolar rekor kırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT'de yaptığı açıklamalar döviz kurunda yeni rekorlar getirdi.

Dolar/TL uluslararası piyasalarda 13.95’i, Euro/TL ise 15.89’u görerek rekor kırdı. Erdoğan yayına başladığında dolar kuru 13.30 seviyesindeydi…

Seçim öncesine kadar faizlerde ciddi manada düşüşün olacağını söyleyen Erdoğan, ‘takvim veremem' dedi.

“ARTIK BURADAN DÖNMEYECEĞİZ”

“Biz kur faiz enflasyon sarmalında yaşamayacağız” diye Erdoğan şöyle devam etti:

“Yatırımı ve üretimi engellemelerine de müsaade etmeyeceğiz. Biz bu sarmaldan çıkacağız. Bu sarmaldan çıkmamızı istemeyenler kur oyunları ile bizi yeniden bu oyuna çekmeye çalışıyorlar. Bu kez bunu başaramayacaklar. Ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma aşamasına gelmiştir ve artık buradan dönmeyeceğiz.”

REKOR KIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra dolar ve euro, Türk Lirası karşısında rekor seviyeleri gördü. Uluslararası piyasalarda Dolar / TL 13.95'e, Euro / TL ise 15.89'a çıkarak rekor tazeledi.

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