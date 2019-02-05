Erdoğan konuştu, İş Bankası'nın hisseleri düştü

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan burada CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İş Bankası masada bunu unutmayın. İş Bankası Hazine'nin malı olacak. CHP'nin orada 4 üyesi var, ne iş yapıyorlar orada bunların hepsini biliyoruz. Buradaki tarihi yanlışın önünü keseceğiz."

Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması öncesi yüzde 2'nin üzerinde artışla 5,87 seviyesinden işlem gören banka hisseleri açıklama sonrası yüzde 5'e yakın düşüşle 5,50 civarında yer alıyor.