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Erdoğan: Kudüs konusunda somut adımlar atmak zorundayız

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Erdoğan: Kudüs konusunda somut adımlar atmak zorundayız
"Batı, 1 milyon insanın ölümünü istatistik olarak gören bir anlayışa sahip"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kudüs meselesi sadece kalple buğzedilerek geçiştirilebilecek bir konu değildir hatta bu konudaki sorumluluğumuzun gereğini s

adece dille ifade ederek de yerine getirmiş olamayız. Kudüs konusunda mutlaka somut, elle tutulur, gözle görülür, netice almaya yönelik adımlar atmak zorundayız" dedi.

''Batı, 1 insanın ölümünü trajedi 1 milyon insanın ölümünü ise istatistik olarak gören bir anlayışa sahiptir'' diyen Erdoğan, ''Kudüs meselesi inşallah insanlığın Müslümanların uyanışına vesile olacaktır'' ifadesini kullandı.

Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen "Anadolu Dünya Dolu" programında konuşan Erdoğan,"Türkiye olarak bizim, göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse maalesef kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir" ifadesini kullandı.

Sığınmacılara yönelik yardımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hadi Avrupalıların riyakarlıklarını anladık da bizim ana muhalefet partisi niye bu işin peşine düştü onu bilemiyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Nerede bu 30 milyar dolar' diye sorup duruyor. Ömründe bir tek garibe üç kuruşluk faydası olmayıp, bir yaşındaki çocuğu bile sigortalı yapacak kadar helal-haram nedir bilmeyenin böyle bir şeyi sorma hakkı olabilir mi?" diye konuştu.

"Kudüs konusunda elle tutulur adımlar atmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Kudüs meselesi sadece kalple buğzedilerek geçiştirilebilecek bir konu değildir hatta bu konudaki sorumluluğumuzun gereğini sadece dille ifade ederek de yerine getirmiş olamayız. Kudüs konusunda mutlaka somut, elle tutulur, gözle görülür, netice almaya yönelik adımlar atmak zorundayız." dedi.

 

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