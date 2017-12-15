Erdoğan: Kudüs'le ilgili kararın iptali için BM nezdinde girişimleri başlatıyoruz

Konya'da düzenlenen Kudüs mitingine videokonferans yoluyla katılan Erdoğan, "Kudüs'teki kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce BM Güvenlik Konseyi'nde orada da bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda haksız kararın iptali için çalışacağız. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bizler hak hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız. Biz intikam değil adalet için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
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