  • BIST 4.547,77
  • Altın 1052.681
  • Dolar 18.595
  • Euro 19.2054
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız

» »
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlemci üye olmasına Avrupa'dan gelen tepkiler ve "federasyon çözümü" konusunun dile getirilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ( KKTC) özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını güçlendireceklerini, bu şekilde adımlar atarak devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık, orada ifade ettik, orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksel Sergil hayatını kaybetti14 Kasım 2022 Pazartesi 11:05
  • "Kimliksizler" eylem öncesi basın toplantısı düzenliyor14 Kasım 2022 Pazartesi 11:01
  • Cumhuriyetimiz 39 Yaşında14 Kasım 2022 Pazartesi 10:57
  • Ataoğlu, İstanbul’daki saldırıyı kınadı14 Kasım 2022 Pazartesi 10:53
  • Özersay: Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun14 Kasım 2022 Pazartesi 10:49
  • Müvekkiliyle karakolda olduğu halde bombalı saldırıyla ilgili hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun, tehditler üzerine can güvenliği için savcılığa başvurdu14 Kasım 2022 Pazartesi 10:45
  • Gazimağusa-Lefkoşa yolunda kaza!14 Kasım 2022 Pazartesi 10:38
  • Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!14 Kasım 2022 Pazartesi 10:33
  • TBMM Başkanı Şentop, temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor14 Kasım 2022 Pazartesi 10:21
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak14 Kasım 2022 Pazartesi 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti