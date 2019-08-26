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Erdoğan: Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor, sen bitmişsin, 3-4 tane belediye almakla olmaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklular'ın Bizans İmparatorluğu'nu yenilgiye uğrattığı Malazgirt Savaşı'nın 948'inci yıldönümü töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan: Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor, sen bitmişsin, 3-4 tane belediye almakla olmaz

Ana muhalefetin başı "Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var" diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz.

 
Quote Message: Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Fırkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette. Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhalde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz.

Bu zat bakar kör, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz var. Fırkateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız hazır vaziyette. Denizden karadan her şeye hazırız. Ama bunu görmüyor. Bay Kemal bizim herhalde ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Lafla biz Atatürk'ün partisiyiz demekle olmuyor. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla olmaz.

İdlib’de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var, yarın Putin ile görüşeceğiz. İnşallah bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak tarafında da çok önemli adımlar atıyoruz.

 
Quote Message: (Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz.

(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz.

 

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