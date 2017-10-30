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Erdoğan: Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak

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Erdoğan: Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Demir İpek Yolu'nun açılışında yaptığı konuşmada "Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. İlk seferin gerçekleşmesiyle Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarım. Bu törenle Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. İlk seferin gerçekleşmesiyle Londra'dan Çin'e kesintisi demiryolu bağlantısı kurulacak. Bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçirilmiş bir projedir.

Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahiptir. İşte 15 yıldır bu muazzam potansiyeli hayata geçiriyoruz. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, İstanbul'a inşa ettiğimiz üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır.

Bakü-Tiflis-Kars projesinin etkinlik cazibesini artırdık. 1 milyon yolcu 6.5 ton yük taşıyacak. Projenin önemi, tarihi İpek Yolu üzerinde nakliyatçılarımız için avantaj sunacak. Çin'den gelen yük orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacaktır. 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır Çin üzerinden.

Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, siyasi olarak barış, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır.

1 milyon yolcu 6.5 ton yük taşıyacak. Projenin önemi tarihi İpek Yolu üzerinde nakliyatçılarımız için avantaj sunacak. Çin'den gelen yük orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacaktır. 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır Çin üzerinden."

İLK TREN YOLA ÇIKTI

Öte yandan konuşmaların ardından ilk tren Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile Kazakistan, Özbekistan başbakanlarının birlikte butona basmasıyla birlikte ilk tren yola çıktı.

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