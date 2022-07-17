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Erdoğan, Macron ile görüştü

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, Macron ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, SAMP-T konusunda beklentilerinin ‘tam açıklık’ prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değindiği aktarıldı.

Ayrıca, Erdoğan’ın planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirttiği ifade edildi.

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