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Erdoğan Maduro'ya 'Dik dur, eğilme Türkiye seninle' demişti: Ziraat Bankası Venezüela Merkez Bankası’na desteği kesti

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Ziraat Bankası’nın, ABD’nin yeni yaptırımları üzerine Venezüela Merkez Bankası iye ilişkilerini keserek hesaplarını kapattığı bildirildi.
Erdoğan Maduro'ya 'Dik dur, eğilme Türkiye seninle' demişti: Ziraat Bankası Venezüela Merkez Bankası’na desteği kesti

Bloomberg’in haberine göre, ABD’nin kısa bir süre önce yeni yaptırımlar yürürlüğe koymasının ardından, Ziraat Bankası’nın Venezüela Merkez Bankası ile ilişkisini kestiğini bildirdi. Haberde, Ziraat Bankası’nın, Venezüela Merkez Bankası’nın hesaplarını kapattığı da belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Venezüela Merkez Bankası’nın hesabının kapatıldığı bilgisinin, Ziraat Bankası tarafından da teyit edildiği, ancak daha fazla bilgi verilmediği belirtildi. Venezüela Merkez Bankası ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD’nin, Ağustos ayı başında Venezüela’ya karşı yürürlüğe koyduğu ve bugüne kadar getirilenlerin en serti olarak nitelendirilen bir dizi yaptırım çerçevesinde, Venezüela devletinin ABD’deki malvarlıklarının dondurulması ve yaptırım uygulanan Venezüelalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.

Venezüela hükümetinin ise yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendirdiği bildiriliyor.

TC Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, bir çok kez Venezüela’ya desteğini yinelemiş ve bu ülkeyi ziyaret etmişti.

 

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