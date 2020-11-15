Erdoğan Maraş'ı geziyor...İşte ilk açıklama

Erdoğan kısa bir açıklamada bulunarak ''hava kararmadan gidip görelim ardından açıklama yapacağız'' dedi.
Yağmurlu havanın etkili olduğu belirtiliyor...
Erdoğan'ın Maraş gezisinin ardından Pandemi hastanesi'nin açılışına gitmesi bekleniyor
Erdoğan kısa bir açıklamada bulunarak ''hava kararmadan gidip görelim ardından açıklama yapacağız'' dedi.
Yağmurlu havanın etkili olduğu belirtiliyor...
Erdoğan'ın Maraş gezisinin ardından Pandemi hastanesi'nin açılışına gitmesi bekleniyor
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