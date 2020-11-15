  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Erdoğan Maraş'ı geziyor...İşte ilk açıklama

» »
Erdoğan Maraş'ı geziyor...İşte ilk açıklama
Erdoğan Maraş'ı geziyor...İşte ilk açıklama

Erdoğan kısa bir açıklamada bulunarak ''hava kararmadan gidip görelim ardından açıklama yapacağız'' dedi.

Yağmurlu havanın etkili olduğu belirtiliyor...

Erdoğan'ın Maraş gezisinin ardından Pandemi hastanesi'nin açılışına gitmesi bekleniyor

İşte ziyaretten görüntüler

s4s4.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ilk kez açıkladı: “Su altından doğalgaz çalışması başladı”15 Kasım 2020 Pazar 17:06
  • Erdoğan'dan Ersin Tatar'a ' Saray önerisi'15 Kasım 2020 Pazar 16:48
  • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü Anıtkabir'i Ziyaret Etti15 Kasım 2020 Pazar 16:37
  • CTP’li gençler, “Barış ve Demokrasi” taleplerini haykırdı15 Kasım 2020 Pazar 16:17
  • TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı15 Kasım 2020 Pazar 16:07
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde Konuştu15 Kasım 2020 Pazar 15:55
  • Erdoğan:Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir15 Kasım 2020 Pazar 15:54
  • Polis ve eylemciler karşı karşıya!15 Kasım 2020 Pazar 15:34
  • KTTB-KTTO-KTDTO ortak bir açıklama yayınladı15 Kasım 2020 Pazar 15:07
  • "Onlar Mangala Biz Meydana" eylemi başladı (VİDEO)15 Kasım 2020 Pazar 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti