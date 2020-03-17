Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson arasındaki zirvede İdlib, koronavirüs ve göçmen sorunu görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telekonferansla görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4’lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda da işbirliği mekanizmalarını daha aktif bir şekilde kullanacaklarını duyurdu.

Dörtlü zirvede, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ortak hareket imkanları görüşüldü.

Zirvede, Suriye'nin İdlib şehrine yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı krizi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri de ele alındı.

Angela Merkel'in geçtiğimiz hafta Türkiye-Yunanistan sınırında patlak veren göçmen krizini görüşmek için İstanbul'a gitmesi planlanıyordu ancak koronavirüsün Avrupa ülkelerinde hızla yayılması ve ölü sayısının artması nedeniyle önlem amacıyla yurt dışı seyahatler kıtılandı, bu yüzden görüşme video konferans ile yapıldı.

Video konferans toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.