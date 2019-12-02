  • BIST 107.907
  • Altın 270,046
  • Dolar 5,7569
  • Euro 6,3411
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erdoğan mı? İmamoğlu mu? Bir dönemin sonu mu geliyor?

»
Erdoğan mı? İmamoğlu mu? Bir dönemin sonu mu geliyor?
Erdoğan mı? İmamoğlu mu? Bir dönemin sonu mu geliyor?

PİAR Araştırma'dan cumhurbaşkanlığı seçim anketi: İmamoğlu yüzde 44.5, Erdoğan yüzde 39.7

PİAR Araştırma’nın kasım ayında yaptığı “Türkiye geneli siyasi gündem” araştırmasının sonuçları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de içeren araştırmaya göre yüzde 44.5 'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' derken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 39.7’de kaldı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre araştırma 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, “kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat” yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/-%2.7 olarak hesaplandı.

PİAR Araştırma’nın “Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AKP, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtı verdi.

 

ipbe3bugdtezkeobm99r2deung3s6tjkz9em9j7x.jpeg

Babacan yüzde 7.7, Davutoğlulu yüzde 3.4

Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan’a oy vermeyi düşünürken,  Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.

Piar’ın araştırmasında geçen yıl yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla anketten çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Oy değişimlerine bakıldığında 24 Haziran’da yüzde 42.6 oy alan AKP’nin bugün genel seçim olması halinde yüzde 31.9’luk oyla 10 puan kaybettiği görülüyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 2.1 oranında oylarını artırdığı araştırma sonuçlarına göre HDP ve İyi Parti’de ufak oy düşüşleri gözleniyor.

k6tmhop14ewb27ebtitelde0pbive8bwsu84efvs.jpeg

Ekrem İmamoğlu en güçlü rakip

Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44.5’i “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39.7 ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15.8’i ise kararsızlardan oluştu.

tzwjmvc2pteqloy8mbqg2xyysjkvwnq0kygzfemb.jpeg

En önemli sorun ekonomi

Piar’ın araştırmasına katılanların yüzde 34.2’si “Size göre Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “ekonomi” yanıtı verirken, onu yüzde 16 ile “işsizlik”, yüzde 11 ile “Suriye politikası” ve yüzde 10.4 ile “eğitim” izledi.

hwqdlj6a5xrdga7jgheavt92g19dzmwsux9ckfdj.jpeg

Şirket ankete katılanlara “AK Parti iktidarında sayacağım konularda ne yönde değişim olmuştur?” sorusunu yöneltti. Ekonomi, demokrasi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı şıklarının yer aldığı bu bölümde katılanların yüzde 62.2’si ekonomide, yüzde 56.1’i demokraside, yüzde 63.1’i basın özgürlüğünde ve yüzde 58.7’si yargı bağımsızlığında “gerileme” olduğunu belirtti.

nxipn4pf64b8g1jeu0yxgof81hiid2pzxexx3g3x.jpeg

Ankette “Türkiye’de ekonominin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılanların yüzde 60.4’ü “hayır düzelmez” yanıtı verdi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 15 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 17:18
  • Açılış töreninde yağmura yakalanan Soylu: Ben konuştukça bereket yağıyor01 Aralık 2019 Pazar 16:19
  • Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı, pasaportuna el kondu!01 Aralık 2019 Pazar 13:32
  • Saray’ın bir dakikalık gideri bir asgari ücret!29 Kasım 2019 Cuma 21:46
  • Arda Turan yine mahkemelik oluyor29 Kasım 2019 Cuma 21:39
  • Emine Erdoğan: Kadına şiddetin arttığına dair bir algı var29 Kasım 2019 Cuma 21:36
  • 'Erdoğan, bu davayı açtığına pişman olacak!'29 Kasım 2019 Cuma 21:33
  • Reuters: Yeni parti yıl başından önce kurulacak29 Kasım 2019 Cuma 21:08
  • Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği FETÖ'nün İngiltere sorumlusu yakalandı29 Kasım 2019 Cuma 20:32
  • CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu29 Kasım 2019 Cuma 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti