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Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde 'uzlaşma' detayı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Brüksel'deki ikili görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde 'uzlaşma' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Brüksel'deki ikili görüşmesinin ardından Yunanistan hükûmetinden bir yetkili, liderlerin iki ülke arasında 2020'de yaşanan gerilimin tekrarlanmaması yönünde anlaşmaya vardığını söyledi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesine ilişkin detay veren ismini vermeyen Yunan yetkili, "Görüşmenin iklimi olumluydu. 2020'de yaşanan gerilimlerin 2021'de tekrarlayamayacağına dair ortak bir anlayış vardı" dedi. 

Yetkili, Yunanistan'ın Türkiye'yle ilişkilerde adım adım iyileşme istediğini ancak iki ülke arasında Doğu Akdeniz gibi meselelerde büyük fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi. 

Miçotakis, görüşme öncesinde Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıklarını çözmek için iki tarafın da kabul edeceği, gerilimi yükseltmeyecek ortak bir yol bulunması gerektiğini söylemişti.

Miçotakis, "Kaderimizde Türkiye ile yan yana yaşamak var. O yüzden anlaşamadığımızda bile konuşabilmenin yollarını bulmalıyız" demişti.

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