Erdoğan: Milletimiz AKP'ye "Durmak yok yola devam" demiştir

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. S-400 meselesinin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunu söyleyen Erdoğan, "Geri adım atmayacağız, önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından bölümler şöyle:

"Pazar günü yapılan İBB seçimi başkanlığının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri var. Biliyorsunuz 31 Mart'ta sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine YSK seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı, vekil, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak sürdürdü. İstanbul halkının taktiri bu şekilde gerçekleşti. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin üzerindeki şaibenin kalkması bakımından önemlidir.

İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe ile halkımıza en güzel hizmeti vermenin gayreti içinde olacağız. Yatırımlarımızı, hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıllık, belediye için 5 senelik kesintisiz bir dönem bulunuyor. Siyasi anlayışımızda millete küsmek, darılmak, suçlamak yoktur.

Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk olduğunu tespit edeceğiz. Bu değerlendirme sonucunda atmamız gereken adımları atacağız. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma niyetinde değiliz.

Milletimizin sevgisine layık olmak için Allah ömür verdikçe çalışmaya devam edeceğiz.

"Milletimizle birlikte 'One minute' dedik"

Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde çareyi milletimize sığınmakta aradık. Mücadeleye devam edecek gücü hep milletimizden aldık. Uluslararası alanda üzerime saldırdıklarında milletimizle birlikte 'One minute' dedik. Gezi olaylarında sokağı karıştırdıklarında milletimizle birlikte durdurduk.

Teröristlerin başını milletimizle ezdik. Aynı şekilde 15 Temmuz'da tanklarıyla, toplarıyla ülkemizi işgal etmeye kalktıkların milletimizle dur dedik.

"Yarın G-20 Zirvesi için Japonya-Çin ziyaretimiz var"

Kim ne yaparsa yapsın, milletimizle birlikte kararlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarın G-20 Zirvesi için Japonya-Çin ziyaretimiz var. G-20'de ikili ilişkilerimizi konuşacağız. Bakanlarımızla birlikte orada bu gelişmeleri yoğun bir şekilde ele alacağız. Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemini önümüzde ay almaya başlıyoruz.

Türkiye kendi güvenlik konusunda baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımıza yönelik bir konudur, bundan geri adım atmayacağız.

BM Genel Kurulu'na katılacağız. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğiz. Körfez'deki gerilimin geride bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya çapında İslam'a, Türklere yöneltilen politikalara karşı en gür sesimizi çıkarıyoruz.

"İmralı'daki terörist başının açıklamaları ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işareti"

İmralı'daki terörist başının son günlerde yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler hep iç politikada da hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretidir.

Dört arama-sondaj gemimizle birlikte Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdürme süreci artarak devam ediyor.

"Terör koridorunu güvenlik koridoru haline getirmek istiyoruz"

Şu anda bildiğiniz gibi en önemli konu terör koridoru. Bu terör koridorunu güvenlik koridoru haline getirmek istiyoruz. Türkiye'de mültecilerde oralarda yerleşim imkânı sağlayalım.

Erdoğan'dan Merkel ve Trump'a: Laf ola beri gele

Trump güvenli bölge ifadesini kullandı ama mali desteği vermedi. Sayın Merkel'le de konuştum; bu projenin isabetli olduğunu söyledi ama herhangi bir gelişme olmadı. Laf ola beri gele. Ondan sonra herhangi bir şey yok. Sınırlarımız ötesindeki güvenli bölgeleri mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz. Bu fotoğraf içinde milletimiz 31 Mart ve 23 Haziran'da AK Parti ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir."

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