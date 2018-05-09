  • BIST 99.364
  • Altın 182,641
  • Dolar 4,3475
  • Euro 5,1423
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

»
Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu
Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da '#tamam' etiketiyle atılan mesajlar 1 milyonu geçerek dünyada TT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'T A M A M' kelimesiyle Twitter'da 1 milyondan fazla mesaj paylaşıldı.

Milyonun üzerinde Twitter kullanıcısının Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak attığı 'T A M A M' mesajları sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok konuşulan başlıklar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Atılan mesajlara cumhurbaşkanı adaylarından da destek geldi.​ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM" derken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TAMAM" paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, 'TAMAM İnşallah' ifadelerini kullandı.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş da, 'Ketılda sorun vardı ondan geciktim. T A M A M' mesajını paylaştı

Tamam'ın dünya listesine girmesi, bazı yabancı isimlerin de ilgisini çekti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Frodo karakteriyle akıllarda yer edinen Elijah Wood Twitter üzerinden 'Tamam' mesajı paylaşanlar arasında yer aldı

​ABD'li ünlü porno film oyuncusu Johnny Sins'in de Twitter üzerinden 'Tamam' dedi. 


'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla flörtü sebebiyle 'Yenge' benzetmesiyle hatırlanan ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de 'Tamam' mesajı paylaştı.

​AK Parti destekçilerinin başlattığı 'devam' ise 376 binin üzerinde paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Cem Uzan siyasete dönüyor'06 Mayıs 2018 Pazar 19:29
  • İnce: "Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz"06 Mayıs 2018 Pazar 14:42
  • Üç Fidan idam edilişlerinin 46'ncı yılında anılıyor06 Mayıs 2018 Pazar 14:27
  • AB bütçesinde Türkiye’ye umut vermedi05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:53
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı seçimi...İlk gün, kim ne kadar imza topladı?04 Mayıs 2018 Cuma 19:55
  • Muharrem İnce sloganını açıkladı: Mazeret yok, marifet var04 Mayıs 2018 Cuma 17:33
  • HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı da belli oldu04 Mayıs 2018 Cuma 17:31
  • Akşener 4 saatte 100 bin imzayı geçti04 Mayıs 2018 Cuma 17:00
  • Ege'de Türk gemisi ve Yunan hücumbotu çarpıştı04 Mayıs 2018 Cuma 13:53
  • CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce04 Mayıs 2018 Cuma 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti