Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, yanıt olarak Twitter'da '#tamam' etiketiyle atılan mesajlar 1 milyonu geçerek dünyada TT oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında, hükümetin 16 yılda yaptığı uygulamaları anlatarak, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'T A M A M' kelimesiyle Twitter'da 1 milyondan fazla mesaj paylaşıldı.

Milyonun üzerinde Twitter kullanıcısının Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak attığı 'T A M A M' mesajları sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok konuşulan başlıklar listesinde birinci sıraya yükseldi.

Atılan mesajlara cumhurbaşkanı adaylarından da destek geldi.​ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM" derken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TAMAM" paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, 'TAMAM İnşallah' ifadelerini kullandı.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş da, 'Ketılda sorun vardı ondan geciktim. T A M A M' mesajını paylaştı

Tamam'ın dünya listesine girmesi, bazı yabancı isimlerin de ilgisini çekti.

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı Frodo karakteriyle akıllarda yer edinen Elijah Wood Twitter üzerinden 'Tamam' mesajı paylaşanlar arasında yer aldı

​ABD'li ünlü porno film oyuncusu Johnny Sins'in de Twitter üzerinden 'Tamam' dedi.



'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla flörtü sebebiyle 'Yenge' benzetmesiyle hatırlanan ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de 'Tamam' mesajı paylaştı.

​AK Parti destekçilerinin başlattığı 'devam' ise 376 binin üzerinde paylaşıldı.