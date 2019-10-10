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Erdoğan: Milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan'a yaptığı ziyareti tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüşünde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan: Milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan'a yaptığı ziyareti tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüşünde açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli" dedi.

﻿Habertürk'ün aktaradığına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan Ankara'ya dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, gazetecilerle sohbetinde ağırlıklı olarak Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Güvenli bölgeyle ilgili dezenformasyon yapıldığını söyleyen Erdoğan, "'Türkiye demografik yapıyı değiştirmek istiyor' diyorlar. Türkiye’nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK’dır, PYD’dir, DEAŞ’tır. Mesele DEAŞ’a karşı mücadele ise Suriye’de Türkiye’den başka ciddi manada mücadele veren bir ülke yok. Bunu da El Bab'da net olarak gösterdik" diye konuştu.

"SİYASİLER VE MEDYA TRUMP ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

"Sayın Trump güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi" diyen Erdoğan, "Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI AÇIKLAMASI: ZAYIFLAMASI, PARÇALANMASI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

"2023’e giderken ittifakların zenginleşebileceği konuşuluyor. Özellikle son günlerde İyi Parti’den CHP’ye eleştiriler gündeme geldi. İttifaklar değişebilir mi?" şeklindeki bir soruya Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür olabilir. Temennimiz o dur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli."

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