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Erdoğan: Mısır'la işbirliği sürecimiz devam ediyor

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil" dedi.
Erdoğan: Mısır'la işbirliği sürecimiz devam ediyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor" dedi.

Kısıtlamalara ilişkin konuşan Erdoğan, iller bazında kademeli olarak açılan restoran, kafe gibi işletmelerle ilgili olarak "Şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca kararın arkasında durmaya çalışacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

►Bizler daha çok bilim kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var" dedi.

►Restoran, kafe, kuaför gibi yerler konusunda şartları zorlayacağız. Mümkün olduğunca şu an aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanmaya başlarsak süreci devam ettireceğiz

►Aşı konusunda şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya bir anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da görüşmelerimiz bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. O konuda da mutabık kalırsak 50 milyon doz daha Çin'den alabiliriz.

MISIR AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu'nun “Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı” sözlerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz. Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir kararda görmek istemezdik. Bunu da görüşeceğiz, bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz."

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