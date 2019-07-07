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Erdoğan: Murat Çetinkaya'ya 'Faizleri indir' dedik, gerekeni yapmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Çetinkaya'nın Merkez Bankası başkanlığından alınması hakkında konuştu: Defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.
Erdoğan: Murat Çetinkaya'ya 'Faizleri indir' dedik, gerekeni yapmadı

Murat Çetinkaya’nın dün aniden Merkez Bankası başkanlığından alınmasının altından faiz anlaşmazlığı çıktı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çetinkaya’nın faiz indirme baskısına çıkması nedeniyle görevden alındığını söylediği belirtildi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Çetinkaya’nın görevden alınması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.”

‘KABİNE İÇİN BEKLENTİYE GİRMEYİN’

Erdoğan toplantıda, olası bir kabine değişikliği hakkındaki iddiaları da değerlendirdi. “Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım” diyen Erdoğan, “Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın” ifadelerini kullandı. 

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