 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.890
  • Altın 160,144
  • Dolar 3,8873
  • Euro 4,5058
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Erdoğan, Musk ile görüştü

»
Erdoğan, Musk ile görüştü
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobil devi Tesla ve uzay araştırmaları şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı etti.

Erdoğan ve Musk görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Musk-Erdoğan görüşmesine Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

ELON MUSK KİMDİR?

1971'de Güney Afrika'da dünyaya gelen Musk, Kanada'da iki yıllık üniversite eğitimden sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde işletme ve fizik okudu. 1999'da kurduğu online ödeme sistemi Paypal'ı 2001'de 1.5 milyar dolara eBay'e satan Musk, 2002'de Tesla'yı, 2003'te SpaceX'i kurdu.
Son yüzyılın en büyük mucit ve girişimcileri arasında gösterilen Musk, bir yandan benzin bağımlılığını sona erdirmeyi hedeflerken diğer yandan da Mars'a insan taşıyacak uzay kapsülleri projesi üzerinde çalışıyor.

6 saati 30 dakikaya indirecek tünel Hyperloop, roketlerle kıtalararası seyahat, araçları yer altında elektromanyetik alan yardımıyla taşıyacak tünel, yapay zeka araştırmaları merkezi Open AI, insan beynini bilgisayarlara bağlayacak Neurolink gibi projeler de Musk'ın başkanlığında devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek05 Kasım 2017 Pazar 11:54
  • Erdoğan: Biz oraları yerle bir ederiz03 Kasım 2017 Cuma 14:52
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yapmazsan adam değilsin03 Kasım 2017 Cuma 14:10
  • Nutella, Türkiye'ye alternatif yeni fındık üreticileri arıyor03 Kasım 2017 Cuma 14:09
  • Rubin, Erdoğan'ı ABD'nin işgaliyle koltuğundan olan başkana benzetti03 Kasım 2017 Cuma 14:08
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok02 Kasım 2017 Perşembe 16:30
  • Türkiye'de 'yerli otomobil' için imzalar atıldı02 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • 'İstifalar bakanlara uzanacak, Kaya ve Soylu kabine dışı kalabilir'02 Kasım 2017 Perşembe 14:23
  • Türkiye'den Rusya'ya 22 ay sonra ilk domatesler yola çıktı02 Kasım 2017 Perşembe 14:20
  • Özdemir: Türkiye Erdoğan'la zaten AB üyesi olamaz02 Kasım 2017 Perşembe 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti