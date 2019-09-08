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Erdoğan: Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde

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Erdoğan, "Bir güvenli bölge oluşturmak için ABD ile görüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bizim istediklerimiz ile onların kafalarındakilerin aynı şey olmadığını görüyoruz.
Erdoğan: Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde

Erdoğan, "Bir güvenli bölge oluşturmak için ABD ile görüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bizim istediklerimiz ile onların kafalarındakilerin aynı şey olmadığını görüyoruz. Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu. 

ABD'nin terör örgütleri için güvenli bölge oluşturma peşinde olduğunu belirten Erdoğan, Eylül ayına kadar güvenli bölge oluşturulmazsa 'kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacak' ifadelerini kullandı. 

​Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

*Bizim için asıl tehdit Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıdır. Bir güvenli bölge oluşturmak için ABD ile görüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bizim istediklerimiz ile onların kafalarındakilerin aynı şey olmadığını görüyoruz. Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.

 

* Eylül ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmazsak kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacak demektir.

*  Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık.

* Fırat'ın doğusunda Suriyeli kardeşlerimizle bir huzur ve güven alanı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için ne kadar güç gerekiyorsa onu kullanmakta kararlıyız.

*  Bu iş 3-5 helikopter 5-6 araç ile devriye atacak bir iş değildir. Eylül ayı sonuna kadar bakacağız, eğer istediklerimiz olmaz ise kendimiz güvenli bölgeyi kuracağız.

* Afrin'i 2 aya bile varmadan güvenli hala getirdik. Herkes huzur içinde hayatına devam ediyor.

* "Faizi en kısa zamanda tek haneli rakamlara indireceğiz buna bağlı olarak enflasyon da inecek.

* Göreve geldiğimde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi. Şimdi yüzde 70.

* Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da bir şeyi gösteriyor; Türkiye yol geçen hanı değil.

* Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini bugün baskıya ve faşizmi aratmayan tavra büründü. Seçim döneminde kimsenin aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız diyenler daha şimdiden binlerce insanı kapı önüne koydu.

* Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan anneler HDP il teşkilarının önünde çocuklarını bekliyor. Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz bu çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz? Siz insanlıktan nasibinizi almadınız. 

* Cumartesi anneleri için gösteri yapan sanatçılar neredesiniz? Diyarbakır'a giden sanatçılar da var, onlara teşekkür ediyorum. 

* Bu yaz ülkemizde ormanlar yakıldı. PKK biz yaktık dedi. İstanbul'da 12 ağacın yeri değişti diye kıyameti koparanlar neredesiniz? Bunlar sanatçı değil, sanatçı müsveddesi. 

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