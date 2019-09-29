Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyeli mühendisler tarafından yapılan Kınalıada korvetinin hizmet açılışına katıldı. Kınalıada'da konuşan Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız" dedi.

Erdoğan, Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin her alanda olduğu gibi denizlerde de güçlü olunması gerektiği mesajını verdiğini dile getirdi. Erdoğan, "Kınalıada’nın tasarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda yürütüldü. Gemimizin platform, dizayn sistemleri, silah ve sistemleri ASELSAN tarafından sağlanıldı. Kınalıada ROKETSAN tarafından inşa edilen ATMACA füzesini kullanacak. Böylece geminin yerlilik oranı arttırılmış oldu" diye konuştu.

Bundan önce hizmete giren korvetlerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyleyen Erdoğan, . Denize iniş töreni için bir araya geldiğimiz bu geminin de denizlerde gücümüze güç katacağına inanıyorum. İzmir Tersanesi’ni deniz kuvvetlerimize daha iyi hizmet vermesi için altyapı ve yüzen havuzlar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan geçmişte parayla dahi savaş gemisi ve savaş uçağı alınamadığının altını çizerek, "Nasıl korvetlerimizi, ATAK helikopterlerimizi yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımızı da yapacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz 2023 yılında savunma sanayisinde dışa bağımlılığı tamamen kaldırmaktır. Biz tüm bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların nedeni hedefleri ulaşmasına engellemek için yapıldı. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye’yi ve Türk milleti hâlâ tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz.

Keşmir’de 8 milyon insan adeta açık hava hapishanesinde yaşıyor. Bu Keşmir’deki bu olayın bir diğeri Filistin’de yaşanıyor. Bu insanlar ne yazık ki topraklarından çıkıp başka yere gidemiyor. Peki insanlık bun akardı ne yapıyor, sesleri çıkıyor mu? Hayır… Sadece biz ve Malezya konuştu. Maalesef herkesin zihinlerinde başka senaryo var. Bizim zihnimizde bir tek senaryo var. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Kınalıada gemimizin ülkeye kazandıran herkesi teşekkür ediyorum."