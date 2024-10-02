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Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni dönem açılış konuşmasında, İsrail yönetimini hedef aldı ve "İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır" dedi.
Erdoğan: 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta'

Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölge ülkelerini 'kendi ateşine çekmek için' her türlü provokasyonu denediğini savundu.

Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Netanyahu hükümeti, Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta' dedi ve devam etti:

"İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan’a kara harekâtının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır."

Erdoğan, Türkiye'nin bir "insanlık cephesi" kurulması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail lideri Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısından haftalar önce, New York'ta ilk kez yüz yüze bir araya gelmişti.

Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bir tahliye operasyonuna hazırlandıklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

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