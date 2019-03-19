Erdoğan: N'olur oylarımızı böldürmeyelim

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileriye taşımanın gayreti içinde oldu. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle nice tuzakla, oyunla önünü kesemeyeceğini görenler milletimizin aşına, işine saldırdı. Bunu da püskürttük. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür saldırılar bizi ne durdurabilir ne de yaralayabilir.

​- 2023 hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacak. N'olur oylarımızı böldürmeyelim.