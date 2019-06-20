Erdoğan, 'Öcalan'ın tarafsızlık açıklamasını' değerlendirdi: Bu Demirtaş ve Öcalan arasındaki liderlik mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın tarafsızlık çağrısı haberleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bunun, "Demirtaş ve Öcalan arasındaki liderlik mücadelesi olduğunu" savundu.

Erdoğan, İmralı ile görüşme organizasyonun "iktidar tarafından yapılıp yapılmadığına" ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim derdimiz o değil. Bu bir iktidar mücadelesi. Bu iktidar savaşında, Öcalan ve Demirtaş mücadelesine doğru evriliyor. Hatta dağ da burada var. Hatta Avrupa da var.

"Bu süreç içinde, Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaptırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a ve Dağ'a hesap sormaya kadar

"Onların kendisine ihanet ettiği iddiasında. Bu yaptığı açıklamada da, 'Eğer siz beni destekliyorusanız, sizin ne oraya ne buraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koyun. Kendi tarafsızlığınızı orataya koymalısınız gibi bir hava içinde."

"Kürt kardeşlerimin istismarına üzülürüm" didyen Erdoğan, "PKK'nin yaptığı listeler sizinb hangi yaranıza merhem oldu. Terör örgütü yandaşlarına oyunuzu vermeyin." dedi.