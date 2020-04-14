Erdoğan onayladı...T.C. ile KKTC veri paylaşacak...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı uluslararası anlaşmalara ilişkin 14 kanun, TC Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu 14 kanunun arasında KKTC ile Türkiye hükümetleri arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun da Erdoğan’ın imzalamasının ardından yasalaştı.
Söz konusu kanun, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak Erdoğan’ın önüne gelmişti.
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