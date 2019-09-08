Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipler Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, son seçim sonuçlarının ardından el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat uygulamalarının hayata geçirildiğini söyledi. Erdoğan, "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı" dedi.

Erdoğan, "Tek parti döneminde kapatılan bu okulları yeniden açan şehit başbakan Adnan Menderes'e rahmet diliyorum. Onlar bizim için, gelecek nesiller için zor zamanlarda sadece hakka ve halka sığınarak çok büyük işler başardılar" diye konuştu.

Erdoğan, "Onlar sadece okuyan değil kendilerinden sonrakileri de okutan idealist insanlardı. Onların rahmetiyle kuşatsın diyorum. İmam hatipli olarak biz de bu yapı boynu bükük kalmasın diye çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Cumhurbaşkanlığımıza kadar imam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu okullarda hayat karşısında soylu bir duruşla durmayı öğrendik. 4 evladımı da imam hatibe verdim. Bundan da memnunum. İmam hatipli olmanın onurunu bir şeref payesi olarak taşımaya devam edeceğim. Son seçimlerin ardından imam hatip hazımsızlığının nüksettirdiğini görüyoruz. Özellikle İBB gibi yerlerde 28 Şubat dönemine hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. FETÖ gibi taktikler kullanarak derneklerimiz hedef haline getiriliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İETT’de şu anda sakallarla uğraşmaya başladılar. Bunları 12 Eylül’de yaşadık. Seçim döneminde takılan özgürlük mahkemesi baskıya, tahammülsüzlüğe bıraktı. Seçim öncesi ‘Kimsenin aşıyla ekmeğiyle uğraşmayacağız' diyenler binlerce insanı işsiz bıraktı. Sevgi ve kucaklaşma sözlerinin yerini Suriyelilere verilen bir tas çorbaya göz diken, bölücülere gösterdiği empatiyi evladı dağa kaçıralan analardan eksik eden vicdansız, nobran bir zihniyet aldı. Hatırlayın Cumartesi Anneleri’ni… Yazarı vs. evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyorlar? Çünkü ikiyüzlüler. Üç beş ağacın taşınması için kıyametler koparanlar, ormanların yakılışını PKK üstlendi... Acaba çevre dostları neden bunlara dur demiyor? Biz elif gibi dimdik duracak ve yolumuza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır'daki malum partinin il binası önünde bekleyen anaların yanındayız. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin hesabını soracağız. Bazı sanatçılar sağ olsun Diyarbakır'a gittiklerinin haberini aldım. Şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. Burada milletimizin uyanışı çok önemli.

Camilerin emlak niyetine satıldığı, Kuran kurslarının kapatıldığı günler oldu. Kuranı Kerim’in tren vagonlarında gizli saklı bir şekilde öğretildiği günler geçirildi. Milletin ölüsünü yıkayacak gassal bulunamadığı zamanlarımız oldu.

İnönü, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu ‘Cenazeleri yıkayacak gassal yetiştirmek için okullar açmanı istiyorum’ diyor. İmam hatiplerin bir vesile açılması da böyle. Onun için de imam hatip bazı hocalarımız ‘Siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?” derlerdi. Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı. Bu ülkede onların kabullenemediği bütün makamlara imam hatip mezunları geldi. Demokrasinin askıya alındığı dönemleri milletle hesaplaşma dönemi olarak gördüler. Kimileri bu vakıfları kapatmayı denedi. Hiçbirisi de başarılı olamadı. Her defasında halkın iradesi galip geldi. Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. Dünyada zulümle payidar olan hiç kimse yoktur. Vesayetin kapısı bir daha açılmamak üzere kapatıldı.

Bu topraklardaki kutlu yolculuğumuza kimse set vuramaz. Bu ülkenin sahibi şu veya bu kesim değil 82 milyondur. Zaferin de sahibi alemlerin rabbi olan Allah'tır. Bizim görevimiz sabırlı olmak, ilkelerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdürmeye devam etmektir.

28 Şubat'ın kızlarımızın ahı ikna odacılarının peşini hiç bırakmamışsa Diyarbakırlı annelerinki de kan tüccarlarının peşini bırakmayacak.

Evlatlarımızın geleceğini inşa ederken kökleri ile bağını tutması gerekiyor. Onun için imam hatip neslinden beklentim çok. İmam hatipler hayati bir öneme sahiptir. Ufkumuzu aydınlatan, öz değerlerimize sahip çıkan nesillerin yetiştiği okullardır. 28 Şubat döneminde birçoğu kapatılan şimdi ise hamdolsun 1 milyon 300 bine ulaşan bir yapı ile milletimizin en fazla rağbet ettiği eğitim kurumu haline gelmiştir. Şimdi başarı bekliyoruz"