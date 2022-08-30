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Erdoğan: Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı

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Erdoğan: Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı
Erdoğan: Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* “Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişmeyi yakından takip ederek kendi stratejilerimize ve çıkarlarımıza en uygun adımları atıyoruz. Bunun için gereken kapasite ve kabiliyete sahibiz. Bu kapasite ve kabiliyeti sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde geriye düşmemiz, istikrarsızlık bataklığına saplanmamız kaçınılmazdır.

“EN BÜYÜK SIKINTI HAYAT PAHALILIĞI MESELESİ”

* Halihazırda önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Beklenmedik birtakım gelişmeler, uyguladığımız programların sonuçlanma süresini uzatmasıydı. Bütün bu meseleleri geride bıraktık, geride bırakıyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunda da bir hayır vardır diyoruz. İnşallah yılbaşından itibaren hedeflerimizin neticelerini almaya başlayacağız.

“İHTİYAÇLARIMIZA UYGUN YENİ ORTAKLIKLAR KURMAYI İHMAL ETMİYORUZ”

* Kriz yaşayan ülkelerle her biriyle ilişkimizi ortak çıkarlar ve dengelerle yürütmemiz bir diğer ayırt edici vasıflarımızdır. NATO ve AB başta olmak üzere uzunca süredir içinde yer aldığımız ittifaklarla bağımızı kuruyoruz. Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye’ye dönük düşmanca tavırları canımızı sıkıyor. Ancak ilişkilerimizin toplamındaki kâr ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz.

* Bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz. Gönlümüzü ve kollarımızı bize bu şekilde yaklaşan herkese açık tuttuk. Aksi yönde hareket edenlere sabırla, anlayışla hüsnü niyetle yaklaşmayı prensip ettik.”

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