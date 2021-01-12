Erdoğan: Osmanlı döneminde Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 'Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atçılık, okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporların Türk tarihindeki ve kültüründeki yerine dikkat çekti.

Erdoğan, 1.5 yıldır faaliyette olan tesisin açılışının bugüne nasip olduğunu belirten ve günde 48 öğrenciye at binme, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesise gençlerin dört elle sarılacağından şüphe duymadığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: