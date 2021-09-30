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Erdoğan: Parlamenter sisteme dönüş yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminden memnun olduklarını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi.
Erdoğan: Parlamenter sisteme dönüş yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sisteminden memnun olduklarını, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşmesinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilere konuşan Erdoğan, muhalefet partilerinin parlamenter sisteme dönüş talebini yanıtladı.

“Asla böyle bir şey söz konusu değil” diyen cumhurbaşkanı, ‘başkanlık sistemini getiren bir iktidarın kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılmayacağını’ ifade etti.

Erdoğan, başkanlık sistemini kendilerinin getirdiğini, bundan da memnun olduklarını belirterek bu sistemle alınan mesafenin de farkında olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.”

Marketlere ceza yoldaymış

Erdoğan, son günlerde yeniden gündem gelen ‘fahiş fiyatlar’a dair şunları söyledi: “Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.”

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