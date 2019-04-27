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Erdoğan: Parti içinde yanlış yapanlar var, bunun hesabını soracağız

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AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi
Erdoğan: Parti içinde yanlış yapanlar var, bunun hesabını soracağız

 İstanbul'da devam eden itiraz sürecini yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, ilçelerdeki sonuçlara atıfla, İstanbul ve Ankara'da kazananın Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Erdoğan, seçimlerle ilgili şöyle konuştu:

"İtirazlar sebebiyle seçimin yenilenmesi kararı evrilen 3 ilçe bu tablonun dışındadır. Yaptığımız itirazlar ve İBB için seçimlerin yenilenmesi talebimizi takip ediyoruz, edeceğiz. İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerlerdir. Biz esasen İstanbul ve Ankara'da seçim kaybetmedik, kazandık. Arkadaşlar her şeyden önce kazanmak nedir, kaybetmek nedir bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir.İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 1'inde MHP olmakla beraber 25 ilçeyi almış bulunuyoruz. İBB Meclisi'ndeki 312 üyeden 176'sı Ak Parti'ye 4'ü MHP'ye mensuptur. Ankara'da da durum farklı değildir. 25'den 19'unu Ak Parti aldı, 3'ünü MHP aldı. Ne kaldı onlara 3."

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini talep eden AK Parti, YSK'nın kararını bekliyor. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirmişti.

'İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına saygı duyacağız'

"İçimize sinse de sinmese de YSK'nın kararına saygı duyacağız. Şöyle bir şey konuşuluyor. "AK Parti umudunu kesti" Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu da sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Zira öyle bir şey burada var ki, milletimiz diyor ki bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin. Ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.

'İstanbul'da fark 13 bin küsüre kadar düştü, daha da düşecek'

İstanbul'da verdiğimiz mücadele sayesinde, 15 bin oyu gasp edilmekten kurtarmamız dahi itirazlarımızın ne kadar yerinde olduğumuzu göstermiştir. 30 bin fark diyorlardı, bu düşe düşe 13 bin küsüre kadar düştü, daha da düşecek. Son yaptığımız itirazlarla, son verilerle düşmeye devam ediyor. Yani burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor."

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