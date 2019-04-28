‘Erdoğan partili cumhurbaşkanlığını bırakacak’

‘Erdoğan CHP ve İyi Parti ile ittifak kurar mı, kurar! Peki nasıl?’ başlıklı yazısı ile AKP’deki iç tartışmalara ayna tutan gazeteci Serkut Bozkurt, ARTI TV’de yeni kulis bilgileri aktardı.

ABC Gazetesi yazarı Serkut Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde çok sayıda büyükşehir belediyesini kaybeden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP ve İYİ Parti ile ‘Türkiye ittifakı’ kurmak istediğini, CHP’ye 5-6, İYİ Parti’ye de 2-3 bakanlık vererek konumunu korumak istediğini söyledi.

ABC Gazetesi’nde 3 gün önce yayınlanan “ Erdoğan CHP ve İyi Parti ile ittifak kurar mı, kurar! Peki nasıl?” başlıklı yazısında AKP’deki iç tartışmaları ve bölünmeleri anlatan Serkut Bozkurt, ARTI TV’de bu akşam yayınlanan “Yedinci Gün” programına telefonla bağlanarak değerlendirmelerini sürdürdü.

Erdoğan’ın Türkiye ittifakı pazarlığında partili cumhurbaşkanı olmaktan vazgeçeceğini belirten Serkut Bozkurt’un kulis bilgilerine dayandırdığı değerlendirmeleri özetle şöyle:

“Yeni partide Numan Kurtulmuş’un, Hüseyin Çelik’in, Beşir Atalay’ın adı geçiyor.

Babacan ve Gül’ün katılması şu an düşünülmüyor. Bu ikisi ayrı bir partide yer alacak.

Ahmet Davutoğlu, AKP teşkilatlarını transfer etti.

Babacan’ın Mehmet Şimşek ile bir parti kurma çalışması var.

Yeni partinin kuruluş dilekçesi Mayıs ayında sunulacak.

Erdoğan’ın çaresizliğini Bahçeli 31 Mart’tan sonra ortaya çıkardı.

Erdoğan’ın ilk tavizi partili cumhurbaşkanlığından ayrılmak olacak.

Erdoğan Türkiye ittifakı kapsamında CHP’ye 5-6, İYİ Parti’ye 2-3 bakanlık verebilir. Böylece Türkiye ittifakını tamamlayıp güçlü bir yapıya kavuşacak.

IMF ile görüşme kesin. IMF ile pazarlık yapmak zorunda. Başka şansı yok. Kriz bağıra bağıra gelecek.

Bahçeli ayrılırsa AKP’nin oyu yüzde 30-35’le civarında sonuçta, Haziran ayında kriz daha güçlü şekilde hissedilecek.

Süleyman Soylu üzerinde pazarlıklar var. Soylu’nun durumu Bahçeli için çok önemli. Bunun üzerine pazarlık yapıyorlar.

Tayyip Erdoğan Bahçeli’ye güvenmezse ayrılır ve tek başına ABD’ye giderek IMF ile masaya oturur.

Bunlar kulis bilgileridir. Binali Yıldırım’ın AKP Genel Başkanı olarak kalması Erdoğan’ı rahatlatır.

Erdoğan AKP’den uzaklaşıyor.

Fotoğraf 30 gün içinde netleşir. Tayyip Erdoğan’ın süresi az.”