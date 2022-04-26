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Erdoğan, Perşembe günü Suudi Arabistan’a gidiyor

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İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü Suudi Arabistan'a gideceğini duyurdu. Ajans, iddiayı iki kaynağa dayandırdı.
Erdoğan, Perşembe günü Suudi Arabistan’a gidiyor

Son yıllarda ilişkilerin donma noktasına geldiği Türkiye-Suudi Arabistan hattında normalleşme başlıyor… Son dönemde iki ülke arasında karşılıklı iyi niyet sinyalleri verilirken, bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Suudi Arabistan’a gideceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmesi planlanıyor. Reuters’a bilgi veren iki kaynak, Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a ziyaret planladığını belirtti.

Üst düzey bir yetkili, “Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan’a gitmesi planlanıyor. Bu yönde bir hazırlık var. Bir gece kaldıktan sonra Güney Afrika’da birkaç ülkeyi daha kapsayan ziyareti olacak” dedi.

“KIPIRDANMA VAR”

Görüşmenin amacını “ticaretin ve ikili ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel konulara katkı sağlanması” olarak özetleyen yetkili şöyle devam etti: “(Erdoğan’ın) Suudi Arabistan gezisinde Veliaht Prens Muhammed ile de görüşme sağlanacak. Suudi Arabistan ile son dönemde ticarette kayda değer bir kıpırdanma var. Ekonomi, yatırımlar, bölgesel konular, ikili ilişkilerde sorunlu dönemin geride bırakılması dahil birçok konu ele alınacak. İki taraf için de verimli bir görüşme olması öngörülüyor.”

Son dönemde Türkiye’nin özellikle Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nde ilişkileri onarma çalışmaları kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da konsoloslukta öldürülmesinin ardından bozulan ilişkileri de yumuşamaya başladı.

Teknik düzeyde başlatılan görüşmeler siyasi zemine de taşındıktan sonra iki ülke liderlerinin görüşmeleri için hazırlık yapılıyordu.

Reuters’a bilgi veren ikinci kaynak da Erdoğan’ın Perşembe günü Suudi Arabistan'a ziyaretinin planlandığını ifade etti.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, Kaşıkçı’nın İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmesi ile ilgili 26 sanıklı davada yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.

Muhafelet bu adımın Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığını belirterek kararı eleştirmişti.

TCMB’nin uluslararası merkez bankaları ile swap adımlarını genişletirken görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan da yer alıyor.

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