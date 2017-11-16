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Erdoğan-Putin: 10 gün içinde ikinci görüşme

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Erdoğan-Putin: 10 gün içinde ikinci görüşme
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 gün arayla ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, Rusya ve İran liderleri ile Suriye konusunu görüşmek için 22 Kasım'da yeniden Soçi'ye gideceği açıklandı.

Rusya'nın Soçi kentinde 13 Kasım Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım'da yeniden Rusya'ya gideceği açıklandı. NTV kanalının yer verdiği haberde Türkiye, İran ve Rusya’nın Soçi’de Suriye konusunu masaya yatıracağı bildirildi.

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılacak üçlü zirvede tarafların Suriye'deki gelişmeler ve ülkedeki son durumu ele alacağı belirtildi.

Rusya'nın, Suriye’nin siyasi geleceğinin şekillendirilmesinde tüm etnik gruplar arasında diyalog için 18 Kasım tarihinde planladığı Suriye Halkları Kongresi'ne Suriyeli Kürtlerden oluşan üç grup; Demokratik Birlik Partisi (PYD), Suriye Kürdistan Demokrat Partisi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi davet edilmişti. 

Bu durum Türkiye'nin tepkisine yol açmış, kongre gelen tepkiler üzerine ertelenmişti. Diğer davetliler arasında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Baas Partisi de bulunuyordu. 22 Kasım’da Soçi’de gerçekleşecek Suriye konulu üçlü toplantıda bu kongrenin de ele alınması bekleniyor.

Pazartesi günü gerçekleşen Putin-Erdoğan görüşmesinde de iki lider Suriye konusunu ele almıştı. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler çerçevesinde Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin gündeme geldiği bildirilmişti.

Böylece 22 Kasım’da gerçekleşecek Rusya ziyareti ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda Rusya Devlet Başkanı Putin ile altıncı kez yüz yüzde görüşmüş olacak.

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