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Erdoğan-Putin görüşmesi, Rusya ve ABD ile ilişkileri nasıl etkiler?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Soçi'de yapacakları görüşmede en ağırlıklı konu, Suriye'nin İdlib bölgesinde son dönemde yaşanan askeri hareketlilik ve hava operasyonları olacak.
Erdoğan-Putin görüşmesi, Rusya ve ABD ile ilişkileri nasıl etkiler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Soçi'de yapacakları görüşmede en ağırlıklı konu, Suriye'nin İdlib bölgesinde son dönemde yaşanan askeri hareketlilik ve hava operasyonları olacak.

Ancak iki liderin Soçi buluşması, İdlib başta olmak üzere bölgesel konuların da ötesinde bir önemde görülüyor. Bunun en başta nedeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı için gittiği ABD'den, Ankara'nın hem Washington hem de Moskova ile ilişkilerini etkileyecek önemde mesajlar vermesi.

Türk ve Amerikan basınına verdiği demeçlerde, Biden yönetimini Kuzey Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında YPG/PKK'ye destek vermekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetimle gidişatın "hayra alamet olmadığını" kayda geçirmişti.

Amerikan güçlerinin Afganistan'dan olduğu gibi Suriye'den çekilmesini tercih ettiğini belirten Erdoğan, Rusya ile ilişkileri ise "Putin bize hiç yanlış yapmadı" sözleriyle övmüştü.

Erdoğan, bir soru üzerine, ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Türkiye'nin ikinci S-400 sistemini de alacağını söylemiş, Amerikan Dışişleri Bakanlığı da böyle bir adımın Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) uyarınca sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

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