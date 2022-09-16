Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Özbekistan’daki Shanghai İşbirliği Örgütü’nün zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Putin, Erdoğan’a Ukrayna tahılının büyük kısmının yoksul ülkelere gitmesini umduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, BM Dünya Gıda Programı’na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Putin, Türkiye’ye satılan Rus doğalgazının %25’inin ruble cinsinden ödenmesine dair anlaşmanın yakında yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Putin ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatıyla ilgili anlaşmaların dün imzalandığını ve Rus şirketlerin Türkiye vasıtasıyla ürünlerini ihraç edebileceklerine dair işaret aldığını ifade etti.