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Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye

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Erdoğan-Putin görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye
Erdoğan, Rusya devlet başkanı Putin'le Soçi'de biraraya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi ise Suriye.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gidiyor. Erdoğan-Putin görüşmesinin en önemli gündem başlığının Suriye olması bekleniyor. İki liderin Rusya'nın ev sahipliği yapmayı planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi konusundaki ihtilaf noktalarını gidermeye çalışacağı belirtiliyor.

Türkiye tepki göstermişti

Bölgede siyasi çözüm arayışında olan Rusya, Suriye'deki tüm etnik grupları bir araya getirmeyi hedeflediği bir kongre toplayacağını açıklamıştı. ''Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'' adı altında düzenleneceği belirtilen toplantının 18 Kasım'da Soçi'de yapılacağı belirtilmişti.

Rusya'nın, Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen Suriyeli Kürtlerden oluşan Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) de davet göndermesi Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu konuda girişimlerde bulunulduğunu ve Rusya'ya tepkinin iletildiğini belirterek, "Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG, PKK terör örgütünün bir uzantısıdır ve onun ne Astana ne Cenevre ne de bir başka toplantıya davet edilmesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tepkinin ardından Kalın, NTV'ye yaptığı açıklamada, Rusya'dan kongrenin ertelendiği yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu. Kalın, "O toplantı ertelendi, bize verilen bilgi bu. Biz katılmıyoruz. Suriyeli gruplar katılacaklar ama büyük ihtimalle biz oraya gözlemci gönderebiliriz" demişti. 

Kongrenin diğer davetlilerinin arasında Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Arap Baas Partisi, Suriye Halk Kurtuluş ve Değişim Cephesi, Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi ve Özgür Suriye Ordusu Güney Cephesi'nin bulunduğu açıklanmıştı.

Gündemde ikili ilişkiler de var

Erdoğan Putin görüşmesinin bir diğer başlığının ise "terörle mücadele" olacağı belirtiliyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin ''terörle mücadele ve Suriye'nin durumu dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı'' bildirildi. Açıklamada ayrıca ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin de ele alınacağı belirtildi.

Moskova-Ankara ilişkilerinde 2015 yılında Türkiye'nin Rus savaşı uçağını düşürmesi üzerine bir kırılma noktası yaşanmış; Kremlin, başta ekonomik alanda olmak üzere partner ülke Türkiye ile birçok alanda işbirliğini askıya almıştı. Erdoğan'ın Putin'e hitaben kaleme aldığı mektup sonrası ise ilişkiler normal seyrine dönmeye başlamış ve iki ülke yeniden yakınlaşmıştı.

Erdoğan'ın Rusya'nın ardından Kuveyt'te temaslarda bulunacağı, daha sonra da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü toplantısı için Katar'a geçeceği açıklandı.

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