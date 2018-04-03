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Erdoğan-Putin görüşmesinin gündemi Akkuyu

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Erdoğan ve Putin bugün Ankara’da bir araya geliyor. İki ülke ilişkilerini görüşecek olan liderler Akkuyu Nükleer Santrali’nin de ilk ünitesinin temelini atacak
Erdoğan-Putin görüşmesinin gündemi Akkuyu

Rusya'da geçen ay yapılan seçimlerde dördüncü kez devlet başkanı seçilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinde Suriye'yle birlikte, Akkuyu Nükleer Santrali, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, Türk Akımı projesi ve S-400 satış anlaşmasının da masada olması bekleniyor.

İki ülke ilişkilerinde Kasım 2015’teki uçak krizi sonrası tarihindeki en sıkıntılı dönemler geride kalırken, Suriye konusundaki işbirliği ile başlayan süreçte en son Türkiye'nin Batılı ülkelerle zehirlenme olayı nedeniyle diplomatik kriz yaşayan Rusya’ya yakın durmasının ilişkileri daha da güçlendireceği yorumları yapılıyor.

Rusya'nın Eylül 2015'te Suriye'de Esad rejimine destek olmak için başlattığı ve halen devam eden askeri operasyonu sonrası bölgedeki nüfuzunu artırması, Türkiye'yi de bölgede ABD'den ziyade Rusya'ya yakınlaştırmıştı. Suriye'de Afrin operasyonu ve YPG’ye desteği nedeniyle ile ABD ile ilişkileri gerilen Türkiye, Suriye konusunda Rusya ile karşıt taraflarda yer almasına rağmen işbirliğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayındaki Cezayir ziyaretinden önce Cezayir basınına yaptığı ve Anadolu Ajansı'nda da yer alan açıklamalarda Rusya ile bölgesel konulardaki işbirliğine değinmiş, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ancak bu, Moskova ile tüm konularda uzlaşmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Ancak üzerinde ihtilaf olan konuları uygun platformlarda ele almak için bırakıyor, uzlaştığımız konularda işbirliği yapıyoruz. Bu stratejik vizyon çerçevesinde önümüzdeki dönemde de Rusya ile ilişkilerimizi ilerletmekte kararlıyız."

Putin ve Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve işbirliğini arttırmak üzere başlattıkları Astana süreci kapsamında 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Üçlü en son Kasım ayında Soçi’de bir araya gelmişti.

Bölgesel konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen Rusya ve Türkiye ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atıyor. Görüşmede iki ülkenin enerji ve savunma alanındaki stratejik işbirliği projelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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