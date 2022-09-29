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Erdoğan-Putin görüştü: Bir şans daha vermesini istedi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Erdoğan-Putin görüştü: Bir şans daha vermesini istedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

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