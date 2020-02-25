Erdoğan: Putin ile en geç 5 Mart’ta bir araya gelebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında İdlib ve Libya konusundaki soruları yanıtladı.

Erdoğan, “Hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığınız görüşme sonrasında sahada değişiklikler oldu mu? Önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?” sorusu üzerine, şu anda Türkiye ile Rusya arasında gerek İdlib’de gerekse Libya’da yaşanan bir sürecin var olduğunu ve İdlib’i süratle çözmeleri gerektiğini vurguladı.

Tayyip Erdoğan, İdlib konusunu gerek Putin ile üst düzeyde kendisinin görüştüğünü, gerekse dışişleri, savunma, içişleri bakanları ve istihbarat makamlarının görüşmelerinin olduğunu belirtti.

Libya konusunda da Rusya ile görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, “Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan bir heyetin yarın Türkiye’ye gideceğini de açıkladı.

Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel ile yaptığı görüşme ve yapılacak dörtlü zirve konusunda değerlendirmelerde de bulundu.

Hafta sonu gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili Macron ile Merkel ve Putin arasında tam bir ittifakın söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, Putin ile en geç 5 Mart’ta bir araya gelebileceklerini söyledi.