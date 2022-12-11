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Erdoğan, Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.
Erdoğan, Putin ile görüştü

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı.” denildi.

Erdoğan: Süreci Sayın Putin ile değerlendirdik

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Putin ile telefon görüşmesine de değinen Erdoğan,  "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık" ifadelerini kullandı.

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