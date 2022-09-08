Erdoğan: Putin, tahıl sevkiyatının zengin ülkelere gittiği yönünde haklı

Erdoğan, “Sayın Putin’in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında, gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil” diyerek, gelecek hafta Putin’le Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta konuyu görüşeceğini belirtti.

Erdoğan, "Temennimiz odur ki, bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım" ifadelerini kullandı.

Balkan ülkelerine yaptığı tur çerçevesinde bugün Hırvatistan’da temaslarda bulunan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini söylediğini anımsatması, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin konuşulduğunu ve Putin'in, Erdoğan'ı Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları olduğunu dile getirerek değerlendirmelerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibarıyla biliyorsunuz, Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız, görüşeceğiz. Temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."

Enerji konusundan da bahseden Erdoğan, "Hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır." dedi.

-“Bosna Hersek çok bedel ödedi”

Bir gazetecinin, Bosna Hersek'teki seçimlere Yüksek Temsilci'nin müdahale etmesi halinde görüşlerinin ne olacağını sorması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu iş tabii sıkıntı itibarıyla nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton, Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat rahmetli Aliya'dan dinledim, 'Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu.' dedi ve 'Biz zoraki o zaman bu imzayı attık.' dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada Boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Bunları da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı, bu liderler kendi aralarında, anlayışla, bir araya gelerek vermeli."

Bunun için mekanizmalar olduğunu, bu mekanizmaların içerisinde kendilerinin de bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Yani, Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek, aynı şekilde Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek... Zaman zaman bir araya gelmek suretiyle özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum çünkü Bosna Hersek'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli. Çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna-Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.