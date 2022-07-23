Erdoğan, Putin ve Reisi’nin İran’daki fotoğrafı Almanya’da gündem oldu: ‘NATO’ya meydan okuma’

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılan üçlü zirve Almanya’da gündem oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin’in Erdoğan ile fotoğrafını NATO’ya meydan okuma olarak nitelendirdi.

Fotoğrafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortada bulunurken, Putin ve Erdoğan ile el ele tutuştuğu görülüyor. Alman Bild gazetesine konuşan Baerbock, özellikle NATO ülkeleri açısından fotoğrafı ‘akıl almaz’ olarak nitelendirdi.

Baerbock, “Bu fotoğrafta Türk cumhurbaşkanının olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın da yer aldığı fotoğrafla ilgili

“Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler var ve onlar da güçlerini birleştiriyorlar” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran temasları kapsamında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde Suriye meselesi ele alınmış, Erdoğan, “terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceğiz” açıklamasını tekrarlamıştı.