Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’daki görüşmesi sona erdi.

İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeye geçildi.

İki lider toplantılar sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Erdoğan, “Bu görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık. Sizin buradaki Anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyorum şu anda dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayiinde gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.