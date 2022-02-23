Erdoğan Putin'le görüştü: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımıyoruz

Erdoğan bu görüşmede, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını da aktardı.

Kremlin’den görüşmenin bu bölümüne ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in, Erdoğan’a Donbas bölgesinin tanınma gerekçesi olarak, Ukrayna’nın Minsk anlaşmasına uymamasını gösterdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Erdoğan görüşmede, gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için “Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu” belirtti.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın Putin’e, “NATO içinde yapıcı tutumu sürdürdüklerini” söylediği de aktardı.